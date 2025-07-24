Протесты против антикоррупционного закона: ISW рассказал, что Россия увидела в украинских митингах

Протесты в поддержку НАБУ / © Associated Press

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Российская пропаганда активизировалась на фоне протестов в Украине, пытаясь использовать их для подрыва легитимности украинской власти и сдерживания западной помощи. Причиной стало принятие Верховной Радой 22 июля закона №12414, расширяющего полномочия Генерального прокурора по антикоррупционным органам. Документ подписал президент Владимир Зеленский в тот же вечер.

Об этом пишет издание Институт изучения войны (ISW).

Закон предусматривает подчинение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Генпрокуратуре. Его принятию предшествовал обыск в офисах НАБУ, проведенных СБУ и Генпрокуратурой в рамках дела о вероятном сотрудничестве сотрудников НАБУ с Россией. Этот обыск стал ответом на расследование НАБУ по коррупции в СБУ.

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Против закона вышли протестующие в нескольких городах Украины, указывая на риск потери независимости антикоррупционной системы. Зеленский в ответ заявил, что закон необходим для противодействия возможному российскому влиянию и пообещал представить дополнительные инициативы для гарантирования независимости НАБУ и САП.

Кремль пытается использовать протесты в свою пользу

Кремль сразу использовал ситуацию в собственной информационной кампании. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что украинские власти якобы разворовывают западную финансовую помощь. Российские депутаты и пропагандисты на государственных медиаресурсах утверждали, что украинцы протестуют не только против реформы, но и против Зеленского и войны. Прозвучали также призывы к Западу "изменить" президента Украины.

В рамках этой кампании повторяется старый кремлевский тезис о коррумпированности украинской власти и "неонацистской" природе правительства. Один из основных аргументов — якобы хищение западной военной помощи.

Реальность западной помощи другая

На самом деле, подавляющая часть помощи США и ЕС тратится на территории самих стран-доноров — на производство вооружения, обучение украинских военных и поддержку разведки. Лишь незначительная часть передается непосредственно Украине посредством материальных ресурсов. Обвинения России не имеют оснований, однако Кремль пытается усугубить сомнения в западных обществах относительно целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

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Протесты не антивоенные, но Россия выдает их за такие

Аналитики отмечают, что эти акции протеста не направлены против войны, но Кремль сознательно извращает их суть, чтобы создать впечатление о росте недовольства среди украинцев. Это соответствует стратегии Владимира Путина — затягивание войны с расчетом на истощение ресурса западной помощи.

Россия уже неоднократно пыталась посеять раздор между Киевом и его партнерами, спекулируя на внутренне политических темах. Похоже, что эта кампания будет продолжаться с попытками показать Украину как слабого партнера, расколотого изнутри. Цель — подорвать доверие к украинским властям и ослабить ее позиции как на поле боя, так и за дипломатическим столом.

Напомним, 22 и 23 июля тысячи человек два дня подряд выходят на акции протеста против закона, который нивелирует независимость НАБУ и САП. Митинги продолжаются во многих городах Украины.