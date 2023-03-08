Протесты в Грузии: МИД Украины выразило солидарность с европейским стремлением народа

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массовые протесты в Грузии по скандальному закону об "иноагентах".
В МИД Украины отметили, что внимательно следят за происходящим в Тбилиси и поддерживают грузинский народ в его европейском стремлении.
Об этом говорится на Facebook-странице МИД.
"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", — говорится в сообщении.
В МИД Украины также добавили, что как государство, стремящее получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест.
"Мы также приняли во внимание намерение Президентки Грузии Саломе Зурабишвили ветировать закон о так называемых "иностранных агентах", который поднимает деятельность гражданского общества. Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам", — отметили в МИД Украины.
Напомним, Грузию 7 марта всколыхнули протесты против так называемого "закона об иностранных агентах". В оппозиции называют закон пророссийским и направленным против евроинтеграции страны. Митингующих в Тбилиси разгоняли водометами, в ответ протестующие бросали "коктейли Молотова". В столкновениях есть пострадавшие, десятки митингующих арестованы.
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