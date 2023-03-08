Протесты в Грузии: почему собралась возмущенная толпа и при чем здесь Россия

Прямо сейчас под грузинским парламентом возмущена толпа с европейскими и грузинскими флагами, уже перекрыл проспект Руставели.

Об этом сообщает ТСН.

Ранее сегодня там — несмотря на сопротивление оппозиции и активистов — был принят закон об иноагентах. Он – как видно на российском примере – значительно подавляет свободы не только правозащитников и оппозиционной печати, но и многих не связанных с политической жизнью категорий граждан – сюда же подпадают гранты для виноделов или лечение гепатита. Зачем его принимают и чем мера может помочь – остановить это – говорится в материале.

Рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — рискует обернуться полномасштабным политическим кризисом, который Грузия давно не видела. Очередной день подряд – еще перед заседанием юридического комитета парламента – собирается толпа.

Внутри — уже привычная для этой политической недели Грузии потасовка. Несколько сотен неправительственных организаций и СМИ категорически против законов. Их прямо называют русскими. Первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". На рассмотрение в парламент их внесло антизападное движение "Сила народа", которое называют витриной для провластной партии Грузинской мечты. Несмотря на бурную реакцию внутри и многочисленные осуждения со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов – премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в Берлине – решительно поддерживает закон.

Оппозицию Гарибашвили называет деградантами. И фактически угрожает преследовать. В это же время из другого полушария из Нью-Йорка, где президент Грузии Саломе Зурабишвили принимает участие в мероприятиях ООН, она резко высказывается против закона. И напоминает, что уже обещала его ветировать.

Именно "Грузинская мечта" в свое время помогла нейтральной кандидатке Зурабишвили обратиться — но в последнее время отношения между ней и премьером все прохладнее.

Протесты в Грузии: детали

Напомним, что ранее в Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах". Именно поэтому под парламентом вспыхнул массовый протест.

Также ранее сообщалось о том, что именно неверно с "российским" законом.

К тому же президент Грузии отменила все встречи в США и планирует обратиться в свою страну из-за протестов.

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