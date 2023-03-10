Протесты в Грузии: участники акции снова соберутся перед парламентом

Организаторы акции на проспекте Руставели в Тбилиси призвали граждан вновь собраться 10 марта 11:00.

Об этом пишет «ИнтерпрессНьюс».

Один из ведущих акции Нодар Чачанидзе обратился к гражданам, как стало известно, что 10 марта в парламенте назначено заседание бюро, после которого состоится пленарное заседание. На повестке дня будет только один вопрос - в частности, второе чтение проекта о т.н. агентах иностранного влияния, который, как заявили сегодня в «Грузинской мечте», будет провален на голосовании.

По информации аппарата парламента Грузии, 10 марта будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента. Целью этой меры является защита безопасности членов парламента Грузии, сотрудников аппарата и визитеров парламента, а также обеспечение условий труда.

«В соответствии с регуляциями, установленными распоряжением председателя парламента Грузии «О режиме охраны дворца парламента Грузии и на прилегающей территории» от 30 декабря 2016 года N259/3, будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента.

Во дворец будут допущены аккредитованные представители СМИ, которые будут заранее согласованы с департаментом парламента по связям с общественностью и информации», - говорится в сообщении.

Также читайте В Грузии во время протестов арестовали добровольца, воевавшего за Украину

Добавим, что в Грузии продолжаются масштабные протесты: участники акции требуют пророссийское правительство уйти в отставку.

Напомним, что в Тбилиси во время протестов группа силовиков жестоко избила женщину.

Читайте также:

Акция неповиновения - грузины по примеру украинского Майдана предъявляют требования властям