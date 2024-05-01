Протесты в Грузии: задержание митингующих и призыв президентки прекратить разгон людей

В Грузии правоохранители начали задерживать митингующих перед парламентом. Об этом пишет проект Радио Свобода "Эхо Кавказа" вечером 30 апреля.

Полиция применила слезоточивый газ у здания парламента Грузии. Также некоторые участники акции утверждают, что правоохранители применили резиновые пули. Есть пострадавшие, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь на месте.

Правоохранители также применили водомет для разгона участников акции. До этого прозвучало предупреждение об использовании спецсредств.

Ранее митингующие на улице Читадзе попытались забрать установленные там заграждения и перекрыть ими дорогу.

К этому силовики применили перечный газ, в результате чего пострадали несколько граждан. В Министерстве внутренних сил объяснили применение спецсредств «неподчинением законным требованиям правоохранителей». Впоследствии в ведомстве заявили, что акция якобы «вышла за рамки закона».

Также читайте Скандальный грузинский законопроект об "иноагентах": в Европарламент внесли резолюцию

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министра внутренних дел «немедленно прекратить разгон мирной акции». Она также обратилась к омбудсмену страны с требованием отреагировать «для прекращения каких-либо необоснованных и неправомерных действий спецназа».

«Ясно видно, что акция проходила мирно, никакой опасности она не представляла, никакой угрозы порядка не было. Стыдно, что вы выступили против молодежи, когда заявляете о своей национальной принадлежности, стыдно, что вы апеллируете к своей вере и начинаете насилие в Страстную неделю», – написала Зурабишвили в сообщении в социальной сети.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Закон, блокирующий Грузии путь в Европу! В Тбилиси собрался многотысячный протест!

Напомним, ранее МИД Украины отреагировало на пренебрежительный контекст, в котором было употреблено название нашей страны.

Читайте также: