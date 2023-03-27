Протесты в Израиле и мечты Путина о победе над Украиной: главные новости ночи 27 марта 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 27 марта 2023 года:
- В Тель-Авиве полиция с помощью водометов и офицеров на лошадях разогнала протестующих (фото, видео) Читать дальше –>
- Путин до сих пор считает, что может победить Украину — ISW Читать дальше –>
- "За поддержку Украины будет бить": СМИ нашли экс-беркутовца, причастного к насилию над украденными детьми Читать далее –>
- "Словно бомба взорвалась": в США увеличилось количество погибших в результате торнадо Читать далее –>
- Пока нет никаких признаков того, что Путин выполнил свое обещание разместить ядерное оружие в Беларуси — Белый дом Читать далее –>
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