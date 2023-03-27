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Протесты в Израиле и мечты Путина о победе над Украиной: главные новости ночи 27 марта 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4208
Время на прочтение
1 мин
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Протесты в Израиле и мечты Путина о победе над Украиной: главные новости ночи 27 марта 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 27 марта 2023 года:

  • В Тель-Авиве полиция с помощью водометов и офицеров на лошадях разогнала протестующих (фото, видео) Читать дальше –>
  • Путин до сих пор считает, что может победить Украину — ISW Читать дальше –>
  • "За поддержку Украины будет бить": СМИ нашли экс-беркутовца, причастного к насилию над украденными детьми Читать далее –>
  • "Словно бомба взорвалась": в США увеличилось количество погибших в результате торнадо Читать далее –>
  • Пока нет никаких признаков того, что Путин выполнил свое обещание разместить ядерное оружие в Беларуси — Белый дом Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4208
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