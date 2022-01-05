Протесты в Казахстане: Токаев просит Путина ввести войска в страну

Токаев заявил, что в настоящее время в Казахстане продолжается антитеррористическая операция.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массового протеста. В состав Организации входит Россия.
Об этом он заявил в эфире "Хабар-24".
Он заявил, что в стране идет антитеррористическая операция, а митингующих назвал международными террористами.
"В настоящее время идет бой под Алматы с подразделением ВДВ. Идет упорный бой. Поэтому я считаю, что со стороны властей, учитывая, что данные террористические банды являются международными, они прошли подготовку за границей, их нападение на Казахстан следует рассматривать как акт агрессии. В этой связи я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы", — сказал президент Казахстана.
Как пишут росСМИ, президент Владимир Путин дал приказ "готовить помощь". По словам головы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашника, если президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратится, то Москва будет обязана отреагировать.
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается представить ОДКБ как альтернативу НАТО.
Ранее предложение обратиться в ОДКБ высказал первый космонавт-казах Токтар Аубакиров.
Коротко о протестах в стране:
- В Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу , в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.
- Также он сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.
- Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января из — за массовых протестов.
- Из-за обострения ситуации вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны.
Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
Читайте также: