Протесты в Казахстане: Токаев просит Путина ввести войска в страну

Токаев заявил, что в настоящее время в Казахстане продолжается антитеррористическая операция.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массового протеста. В состав Организации входит Россия.

Об этом он заявил в эфире "Хабар-24".

Он заявил, что в стране идет антитеррористическая операция, а митингующих назвал международными террористами.

"В настоящее время идет бой под Алматы с подразделением ВДВ. Идет упорный бой. Поэтому я считаю, что со стороны властей, учитывая, что данные террористические банды являются международными, они прошли подготовку за границей, их нападение на Казахстан следует рассматривать как акт агрессии. В этой связи я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы", — сказал президент Казахстана.

Как пишут росСМИ, президент Владимир Путин дал приказ "готовить помощь". По словам головы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашника, если президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратится, то Москва будет обязана отреагировать.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Ранее предложение обратиться в ОДКБ высказал первый космонавт-казах Токтар Аубакиров.

Коротко о протестах в стране:

Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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