- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
"Против любого яда есть противоядие": Лукашенко о ракетах Tomahawk для Украины
По его словам, разговоры о возможной поставке - только "риторика" президента США Дональда Трампа.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вряд ли получит американские крылатые ракеты Tomahawk, а разговоры об этом назвал "риторикой".
В комментарии российским пропагандистским СМИ Лукашенко отметил, что "не следует драматизировать" ситуацию.
"Я уже говорил, что у нашего друга, Дональда, особенная тактика. Он где-то жестче действует, а потом отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и улетит", - сказал он.
Белорусский диктатор также выразил уверенность, что США "понимают последствия" потенциальных поставок таких ракет Украине:
"Мир разнообразен, и против любого яда есть противоядие. Президент США это понимает, и я думаю, что до этого не дойдет", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Песков прокомментировал информацию, что Украина хочет получить от Соединенных Штатов ракеты "Томагавк", заявив, что это "вызывает у Москвы беспокойство".