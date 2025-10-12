"Против любого яда есть противоядие": Лукашенко о ракетах Tomahawk для Украины

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вряд ли получит американские крылатые ракеты Tomahawk, а разговоры об этом назвал "риторикой".

В комментарии российским пропагандистским СМИ Лукашенко отметил, что "не следует драматизировать" ситуацию.

"Я уже говорил, что у нашего друга, Дональда, особенная тактика. Он где-то жестче действует, а потом отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и улетит", - сказал он.

Белорусский диктатор также выразил уверенность, что США "понимают последствия" потенциальных поставок таких ракет Украине:

"Мир разнообразен, и против любого яда есть противоядие. Президент США это понимает, и я думаю, что до этого не дойдет", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Песков прокомментировал информацию, что Украина хочет получить от Соединенных Штатов ракеты "Томагавк", заявив, что это "вызывает у Москвы беспокойство".