Путин / © Associated Press

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Великобритания и ее международные союзники могут перейти от обычного сбора разведывательных данных к их активному использованию для политического давления на Кремль.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал британский аналитик, основатель и директор Балтийского центра международной безопасности, писатель и эксперт по безопасности Эдвард Лукас.

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Он провел историческую параллель с Большой игрой XIX века — геополитическим противостоянием между Британской и Российской империями за влияние в Центральной Азии, на Кавказе, в Иране, Афганистане и Индии.

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По словам Лукаса, в тот период у британской разведки были мощные возможности и использовали полученные сведения не только для анализа ситуации, но и для непосредственного влияния на политические процессы.

Аналитик надеется, что Великобритания постепенно восстанавливает подобный подход под руководством нового руководителя разведки Блез Метревели. Лондон должен действовать совместно с европейскими партнерами, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Японией.

«Я верю, что мы видим начало скоординированной политической войны против Кремля, которая работает как сдерживающий фактор», — отметил Лукас.

В то же время он подчеркнул, что нынешние международные переговоры не следует сравнивать с Ялтинской конференцией. По его словам, во время встречи в Ялте стороны фактически определили основы послевоенного мирового порядка, в то время как сегодня нет конкретных договоренностей, способных коренным образом изменить геополитическую ситуацию.

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Отдельное внимание британский аналитик уделил действиям президента США Дональда Трампа. Он подверг критике символические шаги американского лидера, считая, что они негативно сказываются на трансатлантических отношениях.

По мнению Лукаса, возможности Трампа реализовывать свои политические решения ограничены позицией Конгресса США и настроениями американского общества.

Также эксперт отметил необходимость усиления роли Великобритании и Франции в обеспечении европейской безопасности. Он считает, что британское правительство пока недостаточно осознает масштаб современных угроз, уровень ответственности перед союзниками и ресурсы, необходимые для преодоления нынешнего кризиса.

«Надеюсь, что Британия готова взять на себя ответственность как ведущая геополитическая, ядерная и стратегически мыслящая страна Европы вместе с Францией», — подчеркнул Лукас.

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Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на значительные потери и медленное продвижение на фронте, продолжает добиваться политических целей на Западе.

Мы ранее информировали, что бывший посол США в России Майкл Макфол подверг критике спецпосланника Трампа Джареда Кушнера, который назвал Владимира Путина «исторической фигурой и гроссмейстером политики».

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