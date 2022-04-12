Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Противодействие дезинформации и фейкам во время войны: как выявить интернет-бота

Дата публикации
Просмотры
73
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Противодействие дезинформации и фейкам во время войны: как выявить интернет-бота

30 января Международный день без интернета / Pexels

Сейчас информационная безопасность важна как никогда.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Офис добродетели НАПК в рамках проекта «Добродетельность онлайн» представляют первую серию мультфильма о противодействии дезинформации и фейкам во время войны.

Как обнаружить интернет-бота:

  • Вы точно встречали его хотя бы раз в жизни.
  • Он подкрадывается тихо и коварно.
  • Появляется в неуместном месте в неуместное время.
  • Ведет себя странно.
  • Испытывает нервную систему на крепкость.
  • Есть целые банды подобных себе дружков.
  • Живёт в Сети

"Сейчас информационная безопасность важна как никогда. Стоп инфотеррор", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Следующая публикация