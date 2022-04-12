30 января Международный день без интернета / Pexels

Противодействие дезинформации и фейкам во время войны: как выявить интернет-бота

Противодействие дезинформации и фейкам во время войны: как выявить интернет-бота

Сейчас информационная безопасность важна как никогда.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Офис добродетели НАПК в рамках проекта «Добродетельность онлайн» представляют первую серию мультфильма о противодействии дезинформации и фейкам во время войны.

Как обнаружить интернет-бота:

Вы точно встречали его хотя бы раз в жизни.

Он подкрадывается тихо и коварно.

Появляется в неуместном месте в неуместное время.

Ведет себя странно.

Испытывает нервную систему на крепкость.

Есть целые банды подобных себе дружков.

Живёт в Сети

"Сейчас информационная безопасность важна как никогда. Стоп инфотеррор", — говорится в сообщении.

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