Противодействие дезинформации и фейкам во время войны: как выявить интернет-бота

Сейчас информационная безопасность важна как никогда.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Офис добродетели НАПК в рамках проекта «Добродетельность онлайн» представляют первую серию мультфильма о противодействии дезинформации и фейкам во время войны.
Как обнаружить интернет-бота:
- Вы точно встречали его хотя бы раз в жизни.
- Он подкрадывается тихо и коварно.
- Появляется в неуместном месте в неуместное время.
- Ведет себя странно.
- Испытывает нервную систему на крепкость.
- Есть целые банды подобных себе дружков.
- Живёт в Сети
"Сейчас информационная безопасность важна как никогда. Стоп инфотеррор", — говорится в сообщении.
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