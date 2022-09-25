"Противоречило бы интересам": в Сербии заверили, что не признают результаты "референдумов" в Украине

В Сербии объявили, что в соответствии с международным правом, страна не будет признавать результаты "референдума" российских оккупантов на временно захваченных территориях Украины.
Там добавили, что это полностью противоречило бы государственным и национальным интересам Сербии.
Об этом сказал глава сербского МИД Никола Селакович.
"С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, устава ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ", – объяснил министр во время пресс-конференции.
Напомним, в мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против РФ.
Однако, уже в августе Вучич заявлял, что Сербия готова поддержать санкции против РФ.
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