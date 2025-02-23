Противоречивые переговоры: Украина не согласилась на требование США каксательно фонда в $500 миллиардов

Украина не согласилась создавать фонд в $500 миллиардов, который должен стать частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли во владении полезными ископаемыми.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По словам источника, этот фонд должен компенсировать США военную и финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву с начала полномасштабного российского вторжения.

Украинская сторона отмечает, что реальная сумма полученной помощи со стороны США около $90 миллиардов, что почти в пять раз меньше, чем $500 миллиардов, о которых идет речь в условиях соглашения.

Еще одной причиной отказа стало отсутствие гарантий будущей военной и финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов, заявил источник.

Напомним, США предложили Украине новую модель экономического партнерства, предусматривающую инвестиции в добычу редкоземельных металлов без получения права собственности на физические активы.

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