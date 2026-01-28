ТСН в социальных сетях

Противоречия по поводу территорий Украины уменьшаются — Рубио

Рубио заявил, что разногласия по территориальному вопросу Украины постепенно сужаются.

Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал разногласия по переговорам по территориальной целостности Украины, отметив, что противоречия между сторонами по этому поводу начинают уменьшаться.

Об этом Марко Рубио заявил во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям.

«Территориальный вопрос в Украине еще не решен, но противоречия сужаются», — отметил Рубио.

Напомним, Марко Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее Рубио сообщал, что спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Украиной и Россией, который запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

