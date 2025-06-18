Противостоять Трампу и "неподотчетным миллиардерам": Бринк сообщила, что идет на выборы в Конгресс США

бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк / © Associated Press

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Бриджит Бринк, ушедшая в отставку с должности посла США в Украине на фоне давления со стороны Вашингтона и критики Киева, объявила о намерении баллотироваться в Конгресс от 7-го округа штата Мичиган. Свое решение она объясняет стремлением защитить демократию и бороться за свободу, а также откровенно выступать.

Об этом дипломат написала на своей странице в социальной сети X.

От Киева до Капитолия: миссия защиты демократии

В своем заявлении и видеообращении Бринк подчеркнула, что посвятила жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Она подчеркнула роль США в поддержке Украины после полномасштабного вторжения России.

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"Защита Украины означает обеспечение процветания демократий, а не диктатуры", - отметила Бринк.

В последние три года, находясь в Украине во время войны, она собственными глазами видела последствия российской агрессии – гибель тысяч мирных жителей, разрушение, военные преступления и экзистенциальную угрозу для европейской безопасности.

Бринк заявила, что ее решение покинуть дипломатическую службу после почти 30 лет было продиктовано обязанностью "говорить открыто". Она открыто критикует Дональда Трампа за его подход к украинско-российскому конфликту.

"К сожалению, президент Трамп продолжает давить на нашего демократического союзника, Украину, а не на агрессора, Россию. Успокоение диктатора никогда не приносило и никогда не принесет длительного мира, и это просто не то, кем мы [США — ред.] являемся", — подчеркнула Бринк.

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Внутренние вызовы и приоритеты для Мичигана

Бывшая посла отмечает, что ее следующая миссия – бороться за справедливость в США. Она стремится противостоять таким фигурам, как Илон Маск, который недавно был одним из ближайших союзников Трампа.

"Моя следующая миссия? Бороться за то, что правильно здесь, дома. Встать против неподотчетных, неизбранных миллиардеров, которые пытаются сократить и сжечь наше правительство и взорвать нашу демократию", — объяснила свою мотивацию Бринк.

Бринк считает, что хаос и коррупция в Вашингтоне слишком дорого обходятся жителям Мичигана. Она напомнила "безрассудные тарифы", повышающие стоимость жизни, сокращение финансирования образования, ветеранского и медицинского обслуживания, а также ограничение репродуктивных прав.

Учитывая свой опыт государственной службы под руководством пяти президентов (как демократов, так и республиканцев) и глубоких корней в Мичигане, Бриджит Бринк призывает поддержать ее в борьбе за то, чтобы "семья Мичигана и наша страна были на первом месте".

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Бриджит Бринк будет баллотироваться на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса США. Эти выборы запланированы на вторник, 3 ноября 2026 года.

Напомним, в Конгрессе США хотят остановить Трампа от нападения на Иран . В Вашингтоне отмечают, что война на Ближнем Востоке "не американская".