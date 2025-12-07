Провал переговоров: экс-посол США назвал 4 ключевых шага, без которых Трамп не остановит войну

Четыре шага для Трампа: экс-посол США в РФ о том, как заставить Путина к миру / © ТСН.ua

Реклама

Переговоры об окончании войны в Украине, которые администрация Трампа вела большую часть года, не приблизили украинцев к миру.

Поэтому Соединенным Штатам нужно изменить стратегию в отношениях с Россией, пишет директор Института международных исследований Фримана-Спогли, бывший посол США в РФ Майкл Макфол для The Times.

По мнению дипломата, решение Трампа напрямую взаимодействовать с Путиным — это верный шаг. Но невозможно договориться о завершении войны, разговаривая только с одной стороной.

Реклама

Макфол считает, что 28-пунктный мирный план был полон подарков для российского диктатора. Однако даже эта стратегия успокоения не сработала и имела обратный эффект.

«Путин присвоил себе уступки, предложенные ранее в этом году, а потом еще попросил. Его дерзкой просьбой было заставить администрацию Трампа оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он отказался от части Донбасса на востоке Украины, которые до сих пор контролируют украинские солдаты», — отметил автор колонки.

Майкл Макфол назвал четыре пункта, как администрация Трампа может исправить ситуацию.

Первый пункт

По словам дипломата, вместо того чтобы пытаться изменить мнение Путина, администрации Трампа следует сосредоточиться на изменении его возможностей. Ведь пока Россия может продолжать захватывать территории в Украине — какими бы ни были уступки и независимо от огромного количества россиян, которые должны погибнуть за это, Путин будет продолжать воевать.

Реклама

«Он остановится и серьезно начнет переговоры, только когда у него больше не будет средств для продолжения войны. Безысходность на передовой является необходимым условием для серьезных мирных переговоров. Этого можно добиться только при условии, что президент Трамп предоставит Украине большее и лучшее оружие, а также введет и обеспечит выполнение больших и лучших санкций против России», — отмечает эксперт.

Поэтому Макфол призвал Трампа поставлять украинским ВВС новые запасы ракет AIM-9L и AIM-9M для своих истребителей F-16, которых сейчас очень не хватает и гораздо быстрее доставить первую партию ракет AIM-120.

Украине также требуется больше систем противовоздушной обороны NASAMS и больше ударных возможностей большой дальности, таких как ракеты Tomahawk, для поражения военных целей глубже внутри России. Новые материалы не только помогут на поле боя, но станут сигналом о преданности США Украине.

Что касается санкций, администрация Трампа могла бы начать со всего теневого флота РФ, используемого для экспорта российской нефти по морю. Затем американцы могли бы ввести санкции против всех российских банков и передать российские активы, замороженные на счетах в США, что облегчило бы принятие аналогичного решения европейцами. Они также могли бы ввести санкции или угрожать санкциями против западных фирм, которые позволяют своим технологиям попадать к российским военным фирмам через третьи страны. И они могли бы угрожать вторичными санкциями против Китая, чтобы снизить покупку Пекином российского экспорта энергоносителей.

Реклама

Пункт второй

Макфол отмечает, что администрация Трампа должна отделить переговоры о прекращении войны от переговоров о гарантиях безопасности Запада для Украины. Эта вторая дискуссия должна пройти без участия россиян. По его мнению, была значительная ошибка предоставить Путину право голоса в этом разговоре.

Эксперт напомнил, что страны-учредители НАТО не просили Иосифа Сталина о разрешении на создание Альянса в 1949 году.

«Никто не звонил по телефону Никите Хрущеву, чтобы узнать, согласен ли он на вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. Тот же принцип должен применяться и сегодня. Путин не имеет права голоса», — советует аналитик.

Пункт третий

В-третьих, администрация Трампа должна отделить вопросы улучшения отношений между США и Россией от прекращения войны в Украине. Это разные вопросы. В частности, будущие деловые соглашения между США и Россией не должны быть на повестке дня мирных переговоров, считает эксперт.

Реклама

Пункт четвертый

По мнению Макфола, государственный секретарь Марк Рубио должен взять на себя инициативу в переговорах как с россиянами, так и с украинцами.

«Это называется „челночной дипломатией“ не просто так. Глупо, чтобы один человек брал на себя инициативу в разговорах с Путиным, а кто-то другой — с украинцами», — подытожил он.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что соглашение по Украине выходит на финишную прямую.