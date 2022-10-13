Провалы "второй армии мира" в войне приближают конец режима Путина — экс-голова внешней разведки

Наступательные операции ВСУ создадут еще больше предпосылок для смены режима в России.

Бывший глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж считает, что успехи ВСУ в войне и провалы "второй армии мира" приближают конец режиму президента-диктатора Путина. Поражения россиян в Украине стали сигналом элит, которые начали искать варианты переговоров с Западом, а некоторые с Украиной.

Такое мнение он высказал в интервью OBOZREVATEL.

Он подчеркнул, что конец режима кремлевского "фюрера" возможен в перспективе. При положительном сценарии это произойдет через полтора-два месяца.

"Тенденции по нашим победам будут нарастать, пока враг не подготовил резервы. Это может произойти через месяц, поэтому для нас важно мобилизовать все силы и средства, разработать эффективные наступательные операции", — спрогнозировал он.

Тем временем российские элиты предлагают две основные темы переговоров : обустройство России – страны, которая контролирует ядерное оружие, но без Путина, а также действия по устранению президента – это может быть политическая отставка или отставка по болезни, или более радикальные действия.

"Думаю, в ближайшие недели этого не произойдет (отставка главы Кремля — Ред.), потому что у Путина еще есть рычаги комплексного контроля. Когда мы будем проводить не просто военные операции тактического уровня, например, на Луганск и Херсон, а речь пойдет о системных провалах Путина и режима. Например, будет освобожден Херсон. Мы начнем мощные наступательные операции в направлении Крыма, параллельно обрушится фронт и на востоке – тогда реальность устранения Путина значительно возрастет", — отметил Маломуж.

По его словам, получив новейшее вооружение и технику от западных партнеров, ВСУ создадут предпосылки стратегических наступательных операций. Да, Украина сможет сформировать проводить активные наступательные операции тактического, а возможно, и стратегического уровня.

"Здесь уже предпосылок для смены режима в России будет больше. Все увидят, что Путин настолько ослаб, что терпит уже стратегическое поражение. При этом спецслужбы ему уже не помогут, потому что они сами не будут уверены в нем и искать варианты своего спасения — переговоры с элитами и другими представителями", — резюмировал Маломуж.

Разговоры об отставке Путина

В высшем руководстве РФ появились люди, критикующие действия военно-политического командования. Оппоненты диктатора Путина впервые за 20 лет его правления заговорили об отставке диктатора. Происходит это на фоне провалов оккупантов в начавшейся в Украине войне.

Более того — в окружении президента Путина нашелся храбрец, который выразил несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине

В Кремле "фюрера" боятся, но больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "русские элиты" перед фактом. Но это не всегда поддерживает руководящая ветвь России.

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