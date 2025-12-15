Проведение выборов во время войны: СМИ узнали подробности о законопроекте

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения.

Сама эта инициатива, подтвердили несколько собеседников во власти, связана не с какими-то планами эти выборы провести — а была сугубо реакцией на слова Дональда Трампа о том, что в Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов, пожалуйста, мы готовы.

К тому же, тем самым мяч перебросили на американскую сторону: для проведения выборов нужно не менее серьезное снижение военной активности, следовательно, требуйте от Кремля прекратить стрелять и бомбить, и будут вам выборы.

К делу подошли серьезно: на прошлой неделе на Банковой уже прошла рабочая встреча, посвященная этому вопросу. Начали готовить соответствующий законопроект, пытающийся решить все проблемы, связанные с безопасностью и не только.

Из новаций, по информации РБК-Украина, возможность многодневного голосования, а уложиться должны в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было».

Владимир Зеленский в ответ неожиданно заявил, что готов к выборам, и обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасность для их проведения.