"Провели хотя бы одну ночь в Харькове": после атаки Кулеба эмоционально обратился к миру

Министр подчеркнул западным партнерам, что "другого места для Patriot сейчас нет".

После массированной российской атаки 11 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал партнеров государства предоставить ему дополнительные системы ПВО Patriot.

Соответствующее сообщение министр сделал в соцсети Х.

Кулеба отметил, что за ночь Россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, главным образом по объектам критической гражданской инфраструктуры. Шесть ракет были баллистическими.

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"Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Другого места для Patriot сейчас нет", – подчеркнул глава МИД.

"Я уверен, что если бы те, от кого зависит их предоставление Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов поехать вместе с ними", – резюмировал министр.

Заметим, после ночной атаки президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам и призвал предоставить государству критически важные системы ПВО и другую оборонную поддержку, а не "закрывать глаза и вести долгие дискуссии".

Напомним, в ночь на 11 апреля Украина пережила очередную массированную воздушную атаку россиян: враг запустил десятки ракет и "Шахедов" по гражданской и критической инфраструктуре. Взрывы прогремели в Харькове, Запорожье, во Львовской, Киевской областях и не только.

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