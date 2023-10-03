Проверки украинского зерна перенесут с границы Польши в порт Литвы

Украина, Польша и Литва договорились перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль украинско-польской границы в порт Литвы.

Проверки украинской агропродукции с украинско-польской границы перенесут в литовский порт Клайпеды.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех следующих в данный порт аграрных грузов. Это ускорит транзит по территории Польши", — объяснил Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины

О таких изменениях договорились сам Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литовской Республики Кястутис Навицкас во время онлайн-встречи утром 3 октября.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины, именно Украина предложила перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт. В свою очередь Польша и Литва заявили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что отказался ехать на Совет министров ЕС в Киев из-за спада в польско-украинских отношениях и плохого состояния здоровья.

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