Провести новые выборы и освободить политзаключенных: Совет ЕС обратился к властям Беларуси

Также лидеры европейских стран настаивают на демократическом праве народа Беларуси избирать президента страны.
Главы государств и правительств Евросоюза приняли резолюцию с призывом немедленно освободить всех политических заключенных в Беларуси и провести в стране новые президентские выборы.
Документ опубликован на сайте Евросовета в пятницу, 25 июня.
"Европейский совет приветствует своевременную имплементацию мер по Беларуси, согласно выводам от 24-25 мая 2021 года. Европейский совет подтверждает свой призыв к немедленному освобождению всех политических заключенных и произвольно задержанных персон, включая Романа Протасевича и Софию Сапегу, к прекращению репрессий против гражданского общества и независимых медиа ", — говорится в резолюции.
Также лидеры европейских стран настаивают на демократическом праве народа Беларуси избирать президента страны в ходе новых, свободных и справедливых выборов.
Между тем экономические секторальные санкции Европейского союза против Беларуси уже вступили в силу.
Ранее Совет Европы официально принял новые ограничительные меры в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Беларуси, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021.