Провідна опозиційна партія Грузії висловила підтримку Юлії Тимошенко

Про це йдеться в заяві партії на Facebook.



У заяві партії зазначається, що UNM має багаторічні відносини з Тимошенко, яку там називають патріоткою України та відомим міжнародним лідером. Грузинська політична сила закликала до максимально прозорого та справедливого розгляду справи.



«Ми бачимо тривожні ознаки можливого несправедливого ставлення до неї і закликаємо до максимально прозорого та справедливого розгляду», — йдеться у заяві.



«Єдиний національний рух» також висловлює впевненість, що Юлію Тимошенко буде виправдано, і вона й надалі робитиме внесок у добробут українців. У заяві наголошується, що Україна потребує її «вільної та в безпеці», без подальших перешкод.



Нагадаємо, «Єдиний національний рух» — ключова опозиційна сила в Грузії, яка традиційно декларує проєвропейський курс, підтримку демократичних інститутів і верховенства права. Партія неодноразово виступала з міжнародними заявами на захист політиків, яких вважає жертвами політично вмотивованого переслідування, зокрема у справах, що мають резонанс за межами окремих держав.



У понеділок, 26 січня, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що аудіоматеріали НАБУ, які фігурують у її справі, є результатом монтажу та постпродакшену. Під час судового засідання політик послалася на висновки незалежної експертизи, яка виявила сліди стороннього втручання в аудіодоріжки.