"Провокации недопустимы, Витренко должен остаться и руководить переговорами по "Северному потоку-2", — дипломат Александр Чалый

Бывшие руководители НАК "Нафтогаз", пытаясь отстранить от должности председателя правления Юрия Витренко, вредят переговорам с западными партнерами.

Попытки убрать Юрия Витренко — это опасные провокации, которые ведут к дестабилизации и мешают Украине эффективно вести борьбу на международной арене по "Северному потоку-2". Такое мнение высказал дипломат, международный эксперт Александр Чалый.

"Попытки бывших руководителей НАК" Нафтогаз "грязными методами отстранить Юрия Витренко с должности профессиональной средой оцениваются очень негативно. Поскольку такие попытки обескровливают команду в борьбе против "Северного потока-2" и имеют целью законсервировать кризисную ситуацию в "Нафтогазе". На переправе коней не меняют. И Юрий Витренко на своей нынешней позиции руководителя НАК "Нафтогаз", я уверен, получит полную поддержку высшего руководства страны, что позволит реализовать все реформы, которые необходимы НАК "Нафтогаз", — отметил Александр Чалый.

Он также подчеркнул, что глава "Нафтогаза" — важная составляющая переговоров с западными партнерами по проекту "Северный поток-2".

"Юрий Витренко — это кризисный менеджер мирового уровня, который доказал свою эффективность значительными достижениями — в частности, в выигрыше судебных дел против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, продолжении транзита российского газа по газотранспортной системе Украины на условиях transit & pay. Понятно, что в этой ситуации КМУ, который признал стратегические ошибки предыдущего руководства НАК, назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз", — пояснил эксперт.

Александр Чалый также сообщил, что на международном профессиональном уровне позиция Юрия Витренко всегда имела большую поддержку партнеров. Но существует политический уровень, где действуют кулуарные интересы и лоббистские группы.

"И вот этот уровень стремится представить ситуацию так, будто Юрий Витренко должен уйти. Но на уровне политического руководства стран-партнеров есть мнение, что выбор главы НАК "Нафтогаз" — это наш суверенный вопрос, и только Украине решать, кто будет руководителем. Мы видим много спекуляций, и сегодня идут критические недели для решения судьбы "Северного потока-2", — отметил Чалый.

По его мнению, Юрий Витренко — это "новая кровь", новый опыт, человек, который имеет уважение в мире, и в период, когда поиск стратегического решения по "Северному потоку-2" подходит к финалу, категорически нельзя менять руководителя Нафтогаза.

Напомним, что Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Судебное заседание назначено на 29 июня.

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