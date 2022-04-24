Провокации с химоружием и обстрелы со стороны Украины: главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 23 апреля

Провокации с химоружием и обстрелы со стороны Украины: главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 23 апреля

Власти призывают остановить инфотеррор вместе.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 23 апреля 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram-канале.

По данным минобороны РФ, "в районе одесского порта "Южный" СБУ планирует провокации с применением химвеществ для обвинения РФ в якобы совершении ударов по объектам гражданской инфраструктуры". В то же время Минобороны РФ заявило, что "сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в Лисичанске". Предостерегаем, что это манипуляция.

Губернатор Курской области Р.Старовойт заявил, что "в Глушковском районе из минометов был обстрелян пункт пропуска". В то же время он сообщил, что "обстрел производился со стороны Украины". Это тоже манипуляция.

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Не смотря на все попытки Украины эвакуировать граждан из Мариуполя, представители ОРДО заявили, что "украинские боевики сорвали эвакуацию, открыв минометный огонь по месту сбора населения". Предостерегаем, что это фейк!

"Остановим инфотеррор!", — говорится в сообщении.

Напомним, на Львовщине спецслужба депортировала троих граждан РФ, которые активно пропагандировали идеи "русского мера".

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