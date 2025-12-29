Провокация Кремля: как вымышленная атака на Путина влияет на переговоры с Трампом и безопасность Киева

Кремль / © Associated Press

В Кремле распространяют фейк об атаке БПЛА на резиденцию главы РФ Владимира Путина, чтобы сорвать переговоры и оправдать будущие военные преступления.

Что известно о беспилотной «атаке» на резиденцию Путина — читайте в материале ТСН.ua.

«Атака» на резиденцию Путина: что известно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ Путина в Новгородской области.

По словам Лаврова, российские войска уничтожили 91 беспилотник ВСУ

«Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены», — сказал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Информации о пострадавших и ущербе не поступало, уточнил министр иностранных дел РФ.

Однако, стоит отметить, что в ночь на 28 декабря украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и другие объекты оккупантов.

В то же время о якобы обстреле резиденции 29 декабря президента РФ сообщений не поступало.

Между тем в соцсетях обращают внимание на то, что российская пропаганда освещает информацию, приводя различные данные о «ликвидированных» дронах.

Там отмечают, что глава МИД РФ Лавров заявил о 91 ликвидированном БпЛА, в то время, как Минобороны РФ сообщало о «перехваченных 89 + 23 БпЛА по всем областям, из них 41 над Новгородской областью».

Таким образом, 50 судьба дронов остается неизвестно, если конечно, они были на самом деле.

В то же время мониторинговые каналы РФ имели незначительное количество сообщений о «желтом уровне опасности» над областью в ночь на 29 декабря. Кроме того, в пропагандистских медиа и каналах нет кадров якобы массированной атаки на регион, а также последствий сбивания дронов.

Кремль заявляет о пересмотре переговорной позиции и угрожает бить в ответ

После заявлений о вероятной атаке, глава МИД РФ начал заявлять о пересмотре переговорной позиции.

В Кремле сообщают, что во время телефонного разговора Путин сообщил Трампу о дроновой атаке на свою резиденцию. Советник кремлевского диктатора Юрий Ушаков передает якобы слова Трампа о том, что он не представлял себе «таких безумных действий», а также то, что президент США якобы «поблагодарил Бога», за то, что не поставлял Киеву дальнобойные ракеты «Томагавки»

«Президент США был шокирован и возмущен попыткой атаки ВСУ на госрезиденцию российского лидера», — заверил помощник диктатора.

Кремль / © Pixabay

По его версии, Трамп также заявил, что эта атака повлияет на подходы Вашингтона в работе с Зеленским.

На фоне этих заявлений Путин прибегнул к прямым ультиматумам, пытаясь легитимизировать дальнейшую агрессию. Используя терминологию, которую РФ традиционно применяет для оправдания собственных преступлений, глава Кремля пообещал «ответ».

«Путин заявил Трампу, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа», — отметил Ушаков.

В частности, по словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ Мария Захаровой ответ будет «не дипломатическим».

Зеленский заявляет, что Путин пытается сорвать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления России о дроновую атаку на резиденцию Путина, назвав это очередной ложью, передает Sky News.

По словам Зеленского, цель Кремля — подорвать прогресс в мирных переговорах с США и оправдать будущие удары по столице Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. Для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, это провал. Они не хотят закончить войну, и сейчас своим заявлением готовят почву для ударов по столице и государственным зданиям», — заявил он.

Зеленский призвал США и Европу соответственно реагировать на такие российские провокации и поддерживать безопасность Киева.

Впоследствии в своем Telegram-каналеглава государства отметил, что «России надо перестать креативить на тему, как воевать, и начать думать о том, как вернуть безопасность».

«Украина дала все предложения», — подчеркнул Зеленский.

В СНБО предупреждают об угрозе

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что заявление Лаврова об «атаке дронов» на резиденцию Путина — это попытка оправдать будущие удары России по Украине.

Он пояснил, что РФ и так планировала бомбардировки украинской инфраструктуры этой зимой, а теперь Кремль пытается маскировать свой терроризм под «ответку», чтобы получить мандат на это от США.

«Но ведь первоочередные планы россиян и так известны, эта попытка замаскировать террор под «ответку» — неудачная», — считает Коваленко.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал заявления РФ об «атаке на резиденцию Путина» провокацией.

«Российские манипуляции относительно якобы «попытки атаки на резиденцию Путина» сфабрикованы лишь с одной целью: создать повод и фальшивое оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также для подрыва и препятствования мирному процессу», — сказал Сибига

Он подчеркнул, что Украина поражает только военные цели на территории РФ в ответ на агрессию, и призвал не ставить знак равенства между страной-агрессором и государством, которое защищается.

Что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения России, якобы Украина осуществила атаку дронами на резиденцию Путина. Он заявил об этом во время встречи с премьер-министром Израиля.

«Нет, я ничего об этом не знаю. Я только что услышал об этом… Это было бы очень плохо», — сказал Трамп.

Он подтвердил, что получил эту информацию от Путина во время телефонного разговора, и из контекста следует, что верит российской версии событий. Украина отрицает свою причастность к атаке.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Да, это мне не нравится. Мне это не нравится. Это нехорошо. Я услышал это сегодня утром, вы знаете, мне об этом рассказали. Президент Путин сказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него было совершено нападение. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, вы знаете, о «Томагавках». Я остановил «Томагавки». Я не хотел этого, потому что мы говорим, вы знаете, о деликатном периоде времени. Возможно этого и не было. Но Путин сказал, что было», — говорит президент США.

Трамп признался, что «был очень зол», когда Путин ему об этом сказал.

«Одно дело — оскорблять, а другое — нападать на его дом. Так нельзя делать. Сейчас не подходящее время для этого», — сказал он.

Зачем Кремль заявляет об «атаке» на резиденцию

Путин не собирается прекращать войну и в дальнейшем будет делать ставку на силовое решение, поэтому реальные переговоры пока невозможны. Такое мнение высказал эксперт по безопасности Павел Лакийчук в эфире «КИЕВ24».

Он отметил, что закрытие совещания российского Минобороны подтверждает эти намерения: Москва ставит задачу продолжать так называемую «спецоперацию» и не планирует завершать войну даже в 2026 году.

«Путин не хочет останавливать войну… В Москве ни о каком мире речь не идет. Речь идет о том, что в 2026 году будет продолжаться достижение целей так называемой «СВО». И никакой речи об альтернативных вариантах не идет», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 29 декабря президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. В Белом доме раскрыли первые подробности переговоров

