Провокация Путина, "составленная на коленке": в Раде прокомментировали мирный план Трампа

Недавно обнародованный «мирный план» США, кстати содержащий русизмы , является частью тактики давления, применяемой американским президентом Дональдом Трампом, а также инструментом провокации со стороны Кремля. Трамп сначала «максимально повышает ставки» , чтобы вызвать шоковую реакцию, а затем переходит к конструктивным идеям, тогда как настоящая цель России – обвинить Украину в срыве дипломатии и лишить Киев американской поддержки.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии ТСН.ua.

Переговорный стиль Трампа

Александр Мережко убежден, что Трамп даже не вникал в детали плана, который, вероятно, был составлен «на коленке» посланником Кремля Кириллом Дмитриевым и американским представителем Стивом Уиткоффом и включает в себя откровенные «российские хотелки».

Глава комитета ВРУ пояснил, что это отвечает давно известному стилю ведения переговоров Трампа.

«Трамп не скрывает свой стиль ведения переговоров. Сначала он максимально повышает вызывающие шок ставки, начинает активно давить, а затем выдвигает более рациональные идеи», — отметил политик.

Мережко предполагает, что, начав с такого скандального и «шокирующего» документа, Трамп вскоре перейдет к более конструктивному и рациональному подходу.

Провокация Путина и диаметрально противоположные позиции

По мнению Александра Мережко, сам факт появления плана может быть «чисто провокативной вещью» , рассчитанной на раскол украинского общества.

Он подчеркнул, что Путин сам понимает нереальность этого плана. Настоящая цель Кремля – это не переговоры, а создание информационного повода для обвинения Киева.

«Цель Путина только провокация, чтобы Трамп обвинил Украину в том, что это именно Украина не хочет завершать войну, не вводил санкции и не продавал оружие. Путин хочет, чтобы Трамп умыл руки и сказал: „Пусть сами разбираются, а мы будем делать бизнес с Россией“», — заявил Мережко.

Он также подверг сомнению смысл ведения переговоров с государством-агрессором, которое ранее нарушило все возможные договоренности, как это было с Минскими соглашениями. Но главным препятствием для достижения мирных договоренностей остаются диаметрально противоположные позиции Украины и России.

Россия хочет нас убить, а Украина хочет выжить. Даже если предложенный план будет реализован, но при условии, что Украина выживает как государство и является частью Запада, Путина это не устроит», — подчеркнул Александр Мережко.

Напомним, США хотят, чтобы Украина подписала рамочное мирное соглашение до следующего четверга, 27 ноября. Вашингтон пригрозил прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить Киев согласиться.