"Проявление самой низкой формы расизма": в Госдепе США прокомментировали антисемитские высказывания Лаврова

Заявление Лаврова лишний раз доказывает, что нет никакого дна.
Антисемитские высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова о евреях, в том числе в адрес президента Украины Владимира Зеленского, являются самым позорным проявлением расизма, пропаганды и лжи.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
"Заявление министра иностранных дел Лаврова действительно является проявлением самой низкой формы расизма, самой низкой формы пропаганды, самой низкой формы коварной лжи", — подчеркнул он.
Также представитель Госдепа высказался в поддержку заявления министра иностранных дел Израиля, который назвал высказывания Лаврова непростительной и вызывающей возмущение.
По словам Прайса, заявление лаврового и поведение других представителей российских властей лишний раз доказывает, что нет никакого дна, когда дело доходит до того, как низко они могут опуститься.
Напомним, что ранее министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров заверил, что у Кремля нет планов "подгонять" завершение войны против Украины ко Дню победы 9 мая.
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