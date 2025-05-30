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Об этом Виктор Дубовик написал в своем Facebook.

"Конкурс, который должен был стать образцом прозрачности, превращается в глухую оборону от любой попытки диалога с обществом. Мне не предоставили ни одного ответа по существу, и это в рамках конкурса, где я сам являюсь кандидатом", - заявил Дубовик.

В своем запросе кандидат просил предоставить информацию о методике оценивания, состав экспертов, процедуру проверки, правильные ответы на задания и подтверждение соблюдения конфиденциальности. Все вопросы остались без ответа.

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Председатель комиссии сообщила, что она не считает себя распорядителем публичной информации, поскольку комиссия якобы не принимает "обязательных для третьих лиц решений".

"То есть логика такова: если нет юридической обязанности, то и отвечать на запросы не надо? Это подрывает доверие не только к конкурсу, но и к будущему руководству учреждения, которое должно бороться с экономическими преступлениями", - подчеркнул Дубовик.

В своем обращении кандидат подчеркивает, что методика оценивания не была утверждена публично, члены комиссии не выставляли индивидуальные оценки кандидатам, хотя это прямо предусмотрено законом, результаты практического этапа конкурса были зачитаны без обсуждения, при этом источники оценок - неизвестные лица без имен и должностей, до сих пор не обнародован протокол заседания от 13 мая, вопреки Регламенту.

Виктор Дубовик сравнил ситуацию с правовой доктриной "плодов ядовитого дерева", которая применяется в практике ЕСПЧ и БП ВС: если способ получения информации или решения сомнителен, недоверие вызывают и его результаты.

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"Когда результат базируется на неизвестных исполнителях, отсутствии методики и нарушении процедуры - ему нельзя доверять. Это не конкурс - это имитация", - резюмировал Дубовик.