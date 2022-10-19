"Прямая поддержка терроризма": в ОП отреагировали на планы Путина посетить саммит G20

Подоляк удивляется, как мировые лидеры могут сидеть с исполнителем геноцида украинцев за одним столом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятное присутствие Путина на саммите "Большой двадцатки", который состоится 15-16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Советник главы ОП призвал называть вещи своими именами: "присутствие России на международных встречах – прямая поддержка терроризма".

"Если кому-то приятно сидеть с исполнителем геноцида украинцев за столом, хотя бы не забудьте убрать белую скатерть: она может испачкаться кровью из манжетов мясника", — написал Подоляк, добавив хэштег "#G20".

Что известно о саммите G20

Напомним, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали исключительно для того, чтобы показать это как "победу" россиянам. Действия диктатора он назвал "геронтократическим маразмом, который нельзя и не нужно понимать с точки зрения здравого смысла".

Индонезия заявила о готовности организовать встречу президента Украины и российского главы во время саммита G20 в ноябре.

Следует отметить, что президент Индонезии лично вручил Зеленскому приглашение на саммит G20.

Состоится ли встреча украинского президента и российского диктатора, пока неизвестно.

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