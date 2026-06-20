Обижал Зеленского и настраивал против него Трампа: стала известна предыстория скандала в Овальном кабинете

Владимир Зеленский и Скотт Бессент

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Министр финансов США Скотт Бессент призвал Дональда Трампа не принимать Владимира Зеленского в Белом доме и якобы называл украинского лидера «мистером Бином под кайфом».

Об этом говорится в книге «Смена режима», написанной журналистами The New York Times Мэгги Габерман и Джонатаном Своном, пишет The Guardian.

В книге утверждается, что Скотт Бессент посоветовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав украинского президента «маленьким уродом», «ребенок с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом».

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По словам авторов, некоторые помощники Трампа беспокоились о возможном скандале, когда Зеленский приехал в Белый дом для заключения соглашения о добыче полезных ископаемых, разработанного Бессентом.

Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолтц пытался убедить Зеленского, что ему следует прийти в костюме.

«Бесент настоятельно рекомендовал Трампу даже не впускать Зеленского в Белый дом до того, как тот подпишет соглашение», — говорится в книге.

«„Я имел дело с этим маленьким уродом“, — якобы говорил Бессент коллегам о Зеленском», — говорится в книге. — «Он хитер. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом».

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В книге также приводятся предполагаемые подробности неудачного ведения Бессентом переговоров по операции полезных ископаемых. До фиаско в Овальном кабинете министр финансов посетил Киев, чтобы оказывать давление на Зеленского с целью подписания соглашения. Дело пошло не так, как планировалось.

«В течение 45 минут мужчины ругались друг с другом», — пишут Свон и Габерман. «Бессент проработал в этой должности всего несколько дней, а уже успел вступить в спор с лидером страны, находящейся в состоянии войны. Наконец он посмотрел на Зеленского и сказал: „Какого черта ты хочешь?“

Говорят, что переговоры зашли в тупик, пока Бессент спорил с министром торговли, как следует сформулировать условия соглашения. В конце концов Трамп попросил жену Джея Ди Венса, Ушу, выпускницу Йельской юридической школы, проанализировать внесенные украинской стороной поправки в соглашение о добыче полезных ископаемых. Она назвала документ «ужасным» и приступила к его исправлению карандашом.

Однако самым неудобным моментом для Скотта Бессента, возможно, является его высказывание о самом Дональде Трампе. Его Бессент сравнил, как сообщается, с человеком, который считается едва ли не главным чучелом для многих республиканцев с консервативными взглядами.

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Согласно книге, Бессент сказал своим соратникам, что «Трамп напомнил ему его бывшего босса, легендарного инвестора и великого спонсора Демократической партии Джорджа Сороса».

Напомним, по информации The Economist, между США и Россией возобновились неформальные переговоры, а между Украиной и командой Трампа продолжаются ежедневные консультации.

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