Прямые переговоры между Украиной и РФ: Эрдоган предлагает встретиться в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган на онлайн-саммит Коалиции желающих / Фото: пресс-служба администрации президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести прямые переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле. Турецкий лидер подчеркнул, что его страна готова продолжать дипломатические усилия по содействию прямому контакту сторон с целью скорейшего достижения «справедливого и постоянного мира».

Об этом сообщило Управление по связям Администрации президента Турции.

Встреча коалиции и предложение мира

Эрдоган принял участие в онлайн-заседании саммита лидеров Коалиции желающих, где обсуждалась текущая ситуация в российско-украинской войне и шаги по ее прекращению. В этой встрече, в которой приняли участие представители 35 стран, турецкий президент выдвинул конкретное предложение.

"Президент отметил, что Турция продолжит дипломатические усилия, которые будут способствовать прямому контакту сторон для скорейшего достижения справедливого и постоянного мира", - говорится в заявлении его офиса.

Эрдоган прямо заявил, что прямые переговоры между сторонами могут быть проведены в Стамбуле. Турция уже поддерживает контакты как с украинской, так и с российской сторонами по этому вопросу.

Условие для переговоров: прекращение ударов по энергетике

На встрече также было высказано мнение, что прекращение огня, охватывающего энергетическую и портовую инфраструктуры, могло бы стать благоприятным условием для начала переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению между сторонами.

Это предложение демонстрирует, что Турция активно ищет пути для создания условий, которые минимизировали бы экономические и гуманитарные потери и создали основу для долгосрочных политических договоренностей.

Напомним, во время онлайн-саммита коалиции желающих президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров не забывать о продолжающейся войне , несмотря на переговоры.