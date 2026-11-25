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Пряник не сработал: США отказались от бизнес-стимулов для России, чтобы та прекратила войну — FT
США решили изменить переговорную тактику по миру в Украине после того, как Россия проигнорировала выгодные проекты.
Администрация президента США Дональда Трампа тихо отложила идею экономического стимулирования России в обмен на прекращение войны против Украины.
Об этом пишет Financial Times.
Причиной отказа администрации Трампа от идеи с бизнес-соглашениями стало то, что Москва не проявила значимого интереса к предлагаемым совместным проектам в энергетической и авиационной сферах.
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что корпоративное партнерство больше не является центральным элементом американского предложения для России.
Об изменении подхода FT рассказали пятеро чиновников, ознакомленных с ситуацией.
В то же время издание Reuters попросило о комментарии по поводу этой информации у Белого дома, однако там не сразу ответили на запрос. В то же время, агентство отметило, что не смогло независимо проверить эту информацию.
Напомним, в октябре Reuters информировало, что Кушнер и советник президента РФ Кирилл Дмитриев во время встреч в Москве и Нью-Йорке обсуждали возможное привлечение американских инвесторов к газопроводу «Северный поток» и покупку зарубежных активов российской компании «Лукойл». Кушнер рассматривал восстановление экономических связей в качестве части процесса мирного урегулирования войны в Украине, что позволило бы американскому бизнесу получать прибыль от поставок российского газа в Европу.
К слову, накануне Кушнер заявил, что целью мирных переговоров должно быть не просто прекращение огня в Украине, а коренное обновление отношений между Россией и Европой и возвращение к торгово-экономическому сотрудничеству, что устранит предпосылки новой агрессии. Относительно Украины посланник Трампа отметил, что убеждал президента Владимира Зеленского: остановка войны и получение надежных гарантий безопасности позволят государству сразу сосредоточиться на экономике и восстановлении.