Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа тихо отложила идею экономического стимулирования России в обмен на прекращение войны против Украины.

Об этом пишет Financial Times.

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Причиной отказа администрации Трампа от идеи с бизнес-соглашениями стало то, что Москва не проявила значимого интереса к предлагаемым совместным проектам в энергетической и авиационной сферах.

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Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что корпоративное партнерство больше не является центральным элементом американского предложения для России.

Об изменении подхода FT рассказали пятеро чиновников, ознакомленных с ситуацией.

В то же время издание Reuters попросило о комментарии по поводу этой информации у Белого дома, однако там не сразу ответили на запрос. В то же время, агентство отметило, что не смогло независимо проверить эту информацию.

Напомним, в октябре Reuters информировало, что Кушнер и советник президента РФ Кирилл Дмитриев во время встреч в Москве и Нью-Йорке обсуждали возможное привлечение американских инвесторов к газопроводу «Северный поток» и покупку зарубежных активов российской компании «Лукойл». Кушнер рассматривал восстановление экономических связей в качестве части процесса мирного урегулирования войны в Украине, что позволило бы американскому бизнесу получать прибыль от поставок российского газа в Европу.

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К слову, накануне Кушнер заявил, что целью мирных переговоров должно быть не просто прекращение огня в Украине, а коренное обновление отношений между Россией и Европой и возвращение к торгово-экономическому сотрудничеству, что устранит предпосылки новой агрессии. Относительно Украины посланник Трампа отметил, что убеждал президента Владимира Зеленского: остановка войны и получение надежных гарантий безопасности позволят государству сразу сосредоточиться на экономике и восстановлении.

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