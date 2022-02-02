Псаки сравнила действия России в отношении Украины с поведением лисы в курятнике: заявление

Псаки обвинила Россию в эскалации конфликта с Украиной, назвав Кремль агрессором.

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки во время обсуждения ситуации вокруг Украины назвала Россию "агрессором" и провела аналогию между действиями Кремля и поведением лисы в курятнике.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

По словам Псаки, в указанном контексте Москва напоминает лису, которая с крыши курятника кричит о том, что боится цыплят.

"Когда вы наблюдаете за тем, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это не следует интерпретировать как констатацию факта, — подчеркнула она. — Мы знаем, кто в этом случае лиса. Мы видели наращивание войск на границе и перекидывание войск в Беларусь".

Представительница Белого дома подчеркнула, что США продолжат искать дипломатическое решение конфликта и будут работать в этом направлении вместе со своими союзниками и партнерами.

"Наша роль состоит в том, чтобы работать с другими странами по всему миру и держать двери для дипломатии открытыми, потому что, безусловно, все, к чему мы стремимся, — это деэскалация и предотвращение вторжения. Но решение остается за президентом Путиным, — резюмировала Псаки. - У России на границе 100 тысяч военнослужащих; она агрессор".

Ранее аналогию по Кремлю и лисе также проводил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Это похоже на то, как лиса говорит, что у нее не было выбора, кроме как напасть на курятник, потому что цыплята якобы представляют угрозу", — высказывался он.

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