"Психоэмоциональный фон изменился": Подоляк назвал факторы влияния на встречу Зеленского с Путиным

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина возможна, однако есть два фактора, которые влияют на ее сроки и объемы.

Ситуация по поводу войны все время меняется. Так, встреча президентов еще в начале войны была необходима для прекращения боевых действий, но сейчас – это уже совсем другая история.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире молдавского телеканала TV Moldova1.

"Сейчас уже другая. Психоэмоциональный фон сильно изменился после событий в Киевской области, после того, что мы увидели в Мариуполе, Волновахе, то, что сейчас происходит в Херсонской области, безусловно, условия такой встречи меняются", – сказал Подоляк.

В то же время он отметил, что любая война заканчивается договоренностями, которые могут быть заключены на уровне президентов. Вопрос состоит в том, когда именно Зеленский с Путиным смогут встретиться, и на этот процесс влияют два фактора.

"Это будет зависеть от того, как будут проходить боевые действия на востоке Украины, и насколько циничными будут действия (России – ред.) на юге страны. Эти факторы будут решать объемы переговоров между двумя лидерами и время проведения этих переговоров", – рассказал советник главы ОП.

Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с Украиной остановился из-за якобы полного отсутствия желания Киева.

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