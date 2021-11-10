"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует", – Зеленский о перемещении российских войск возле границы

"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует", – Зеленский о перемещении российских войск возле границы

Президент заверил, что украинская армия готова дать отпор.

То, что Россия увеличивает скопление своих войск недалеко от украинской границы, президент Владимир Зеленский считает "прихологическим давлением со стороны РФ", которое "на нас уже давно не действует".

Об этом Владимир Зеленский сказал вечером 10 ноября в видеообращении и подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

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"На днях появилась информация о возможном обострении "болезни" — наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. В первую очередь, мы благодарны нашим партнерам за эту информацию. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе", – сказал президент.

Отметим, что война на Донбассе продолжается уже восемь лет.

"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка обладают полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно", — подчеркнул глава государства.

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