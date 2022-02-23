"Птицы" из Латвии прилетели": в Украину прибыли самолеты с военной помощью

"Птицы" из Латвии прилетели": в Украину прибыли самолеты с военной помощью

Министр обороны сообщил, что самолеты доставили боеприпасы и другие важные вещи.

В Украину 23 февраля вечером прибыли самолеты с военной помощью от Латвии, в частности, переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Птицы" из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры! И, конечно, персональная благодарность министру обороны Латвии Артису Пабриксу и нашим посольствам", – говорится в сообщении министра.

Он добавил, что весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления оборонных возможностей Украины.

Алексей Резников / Facebook

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон 23 февраля анонсировал, что его государство предоставит Украине еще больше военной помощи.

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