"Птицы" из Латвии прилетели": в Украину прибыли самолеты с военной помощью

Министр обороны сообщил, что самолеты доставили боеприпасы и другие важные вещи.
В Украину 23 февраля вечером прибыли самолеты с военной помощью от Латвии, в частности, переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Птицы" из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры! И, конечно, персональная благодарность министру обороны Латвии Артису Пабриксу и нашим посольствам", – говорится в сообщении министра.
Он добавил, что весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления оборонных возможностей Украины.
Напомним, премьер Британии Борис Джонсон 23 февраля анонсировал, что его государство предоставит Украине еще больше военной помощи.
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