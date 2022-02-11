"Птицы" прилетают, словно возвращаются из теплых краев": в Украину поступило еще 90 тонн боеприпасов от США

"Птицы" прилетают, словно возвращаются из теплых краев": в Украину поступило еще 90 тонн боеприпасов от США

Общий вес военной помощи от США в настоящее время достигает 1300 тонн.

В Украину прибыл очередной 90-тонный груз боеприпасов от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных Сил Украины. Общий вес военной помощи от США на данный момент достигает 1300 тонн!" – написал он в Twitter.

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Напомним:

Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине 351 700 евро на гуманитарную помощь, чтобы поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису.

Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.

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