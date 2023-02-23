Публичные заявления Путина показывают потерю связи с реальностью — МИД Канады

Публичные заявления российского диктатора Владимира Путина доказывают, что он лишился связи с реальностью.

Об этом в своем выступлении на специальной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

“Война в Украине не есть и никогда не была так называемой “специальной военной операцией”. Президент Путин полностью ответственен за эту войну и его последнее обращение доказывает, что он отчалил от реальности”, — отметила Жоли.

Она считает, что обращение Путина к федеральному собранию России в 2023 году — "ничто иное, как повтор абсурдов, вновь произнесенных впоследствии послом России в зале ООН".

“Это – тотальная война, направленная на наказание и уничтожение свободного, независимого и суверенного государства Украины и его народа. Президент Путин не добьется успеха”, — подчеркнула министр.

Она заверила, что Канада — "непреклонна в поддержке Украины".

Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется для сопротивления и дальнейшей реконструкции”, — отметила Жоли.

Глава МИД Канады также добавила, что объявленный Путиным выход РФ из соглашения о стратегическом наступательном вооружении является "безрассудством".

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Напомним, Владимир Путин 21 февраля 2023 года выступил с обращением, в котором в очередной раз набросился с обвинениями в адрес Запада. В частности, заявил о том, что западные страны пытаются перевести войну в Украину в "фазу глобального противостояния". По словам российского диктатора, якобы не Россия развязала войну. Зато обвинил Запад и Киев в якобы развязании войны на Донбассе.

Также Путин пригрозил эскалацией в войне, если Украина получит дальнобойное оружие. По его словам, Запад пытается переломить ход боевых действий в Украине, увеличивая военные поставки в Киев.

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