Пулеметы в скалах и система «Мёртвая рука»: Путин возрождает жуткий ядерный объект СССР

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российский «фюрер» Владимир Путин восстанавливает сверхсекретный подземный объект, предназначенный для управления ядерной войной. Это комплекс под кодовым названием «Объект 1335», расположенный в гранитной горе Косьвинский Камень на Урале. Его защищают, в частности, пулеметные турели, вмонтированные прямо в горные склоны.

Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Реклама

Расследование Dossier Centre, Danwatch и The Sunday Times раскрыло масштабы проекта, который по-прежнему считали прекращены после завершения холодной войны. Впрочем, стало известно, что Кремль вкладывает сотни миллионов долларов в модернизацию подземных тоннелей и командных центров.

Реклама

Представитель Dossier Centre Дмитрий Сухарев заявил, что результаты расследования свидетельствуют о существенном усилении ядерного потенциала России. В частности, речь идет о модернизации ядерных систем и способности комплекса выдерживать удары противобункерными бомбами, которые США применяли во время войны с Ираном.

По словам Сухарева, Кремль продолжал вкладывать значительные средства в обновление ядерного вооружения еще с советских времен, несмотря на завершение холодной войны.

Объект 1335 связывают с советской доктриной Мертвая рука, возникшей на фоне ядерного противостояния 1980-х годов. Система должна обеспечивать альтернативный канал управления ядерными ракетами на случай, если связь с руководством в Москве будет потеряна.

Профессор стратегических исследований Австралийского национального университета Пол Дибб объяснил принцип работы системы: она посылает сигнал в Москву и ожидает ответа. Если ее нет, система может запустить оставшиеся в арсенале ракеты для нанесения ответного удара по США.

Реклама

О масштабах строительства свидетельствуют и документы о закупках за 2018 год. Согласно им, в засекреченный горный комплекс доставляли тяжелую землеройную технику, оборудование для бурения скал, сталь, трубы и кабели.

По информации расследователей, в ходе работ использовали около 20 тысяч тонн стали и миллионы литров горючего. Под землей также обустроили системы вентиляции и специальные фильтры для очистки воздуха, которые должны защищать людей от радиоактивного и другого загрязнения.

Путин боится покушения — что известно

Известно, что Путин очень боится покушения на себя. Теперь диктатор начал панически волноваться еще через свои окружения. В конце августа «фюрер» подписал указ, расширяющий штат центрального аппарата Федеральной службы охраны, — теперь там работает 812 человек.

Кроме того, вокруг резиденции Путина на Валдае выросло кольцо ПВО. В радиусе около 50 км от комплекса появилось 15 башен, на которых, вероятно, разместят зенитные комплексы «Панцирь» или «Тор». Башни формируют своеобразное кольцо южнее комплекса — со стороны, в направлении которой расположена Украина.

Реклама

Новости партнеров