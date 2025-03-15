"Пусть это будут наши союзники, которые не рискуют": Дуда об отправлении миротворцев в Украину

Британия и Франция заявили, что готовы разместить свои войска на земле и самолеты в небе Украины после прекращения огня. Польша этого пока не сделала.

В интервью Би-би-си президент Польши Анджей Дуда объяснил причину.

"Мы помогаем украинцам и Украине с самого начала этой войны. С первого дня наша земля, наши аэропорты и наше воздушное пространство использовали для доставки помощи Украине. Мы помогаем Украине 24 часа в сутки. Потому что мы - транспортный узел для Украины и без нас помощи не было бы", — напомнил Дуда.

"Поэтому если кто-то будет отправлять своих солдат в Украину, то пусть это будут, в первую очередь, наши союзники, которые не рискуют, потому что мы будем переправлять их солдат через нашу страну в Украину, и они будут использовать нашу инфраструктуру, нашу землю и нашу безопасность", — добавил он.

Напомним, дискуссии об отправке войск в Украину возобновились в ноябре 2024 года, после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Зеленский сообщил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев и по его поручению военные разработали карту, которая показывает реальную потребность в иностранных войсках для обеспечения мира в стране.

Накануне стало известно, что еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев. Больше об этом читайте в новости.

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