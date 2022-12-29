"Пусть гуляет": Ермак рассказал об интересном диалоге между Джонсоном и руководителем охраны Зеленского

Начальник Службы безопасности президента Украины – с юмором отреагировал на неожиданное и довольно рискованное предложение Джонсона прогуляться по Киеву.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал интересную историю прогулки тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона и президента Владимира Зеленского по Киеву во время визита британского гостя в Украину в апреле этого года.
Об этом Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук.
По его словам, Максим Донец – начальник Службы безопасности президента Украины – с юмором отреагировал на неожиданное и достаточно рискованное предложение тогдашнего британского премьера.
"Когда был Борис Джонсон и была встреча, на исходе встречи Борис Джонсон говорит: "Я бы хотел пройтись". Владимир Александрович вернулся к главе безопасности и говорит, что господин Джонсон хотел бы прогуляться по Киеву. И глава охраны ответил: "Ну пусть господин Джонсон и гуляет". Это перевели. А у Бориса Джонсона хорошее чувство юмора, он все понял", – вспомнил руководитель ОП.
Напомним, что 9 апреля в Киев непредсказуемо прибыл премьер Британии Борис Джонсон. Тогда Зеленский с Джонсоном прогулялись по центру столицы, чем привлекли внимание киевлян.
В общей сложности во время своей каденции Борис Джонсон совершил четыре визита в Украину. Три из них – после начала полномасштабного вторжения РФ: 9 апреля, 17 июня и 24 августа.
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