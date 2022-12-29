"Пусть гуляет": Ермак рассказал об интересном диалоге между Джонсоном и руководителем охраны Зеленского

Начальник Службы безопасности президента Украины – с юмором отреагировал на неожиданное и довольно рискованное предложение Джонсона прогуляться по Киеву.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал интересную историю прогулки тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона и президента Владимира Зеленского по Киеву во время визита британского гостя в Украину в апреле этого года.

Об этом Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, Максим Донец – начальник Службы безопасности президента Украины – с юмором отреагировал на неожиданное и достаточно рискованное предложение тогдашнего британского премьера.

"Когда был Борис Джонсон и была встреча, на исходе встречи Борис Джонсон говорит: "Я бы хотел пройтись". Владимир Александрович вернулся к главе безопасности и говорит, что господин Джонсон хотел бы прогуляться по Киеву. И глава охраны ответил: "Ну пусть господин Джонсон и гуляет". Это перевели. А у Бориса Джонсона хорошее чувство юмора, он все понял", – вспомнил руководитель ОП.