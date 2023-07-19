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"Пусть ходит и оглядывается": у Зеленского отреагировали на отказ Путина ехать на саммит БРИКС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Пусть ходит и оглядывается": у Зеленского отреагировали на отказ Путина ехать на саммит БРИКС

Подоляк прокомментировал отказ Путина посетить саммит БРИКС

Международные преступники должны бояться свободно передвигаться по миру, заявил Михаил Подоляк.

Отказ российского диктатора Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику показывает, что международное право работает. Поэтому преступник Путин должен оказаться на скамье подсудимых.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Человек с ордером на арест, выданный МКС (Гаага), не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Независимо от того, что все еще имеет статус "президента". Именно так и должно работать международное право", — написал он.

Подоляк заявил, что самая суть международного права в том, что преступники по примеру Путина должны постоянно оглядываться и бояться, что их могут арестовать и доставить в суд в Гаагу.

"Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение любых возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах. В конце обязательна скамья подсудимых", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин не поедет в августе в ЮАР на саммит БРИКС, вместо него туда отправится глава МИД Сергей Лавров.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что потенциальный арест российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС станет объявлением войны России.

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Дата публикации
Просмотры
795
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