"Пусть россияне уходят": Данилов обросил возможность размещения миротворцев на ЗАЭС

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил против размещения миротворческой миссии на Запорожской АЭС.

Он заявил, что россияне должны забрать свои войска и уйти из Украины.

Об этом Данилов сказал в эфире "Радио НВ".

"Какие миротворцы? Это наша территория. Пусть россияне забирают свои войска и уходят. Это то, что должен требовать весь мир", – заявил секретарь СНБО.

Он добавил – если Украина будет потакать террористам, то не известно, что дальше в мире может происходить.

Напомним, накануне президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что Запорожскую АЭС планировалось передать под контроль миротворческого контингента, который бы следил за ситуацией с безопасностью на атомном объекте.

Отметим, что 11 августа в Госдепартаменте США заявили, что они поддерживают инициативу по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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