"Пусть Вэнс почитает историю": Зеленский резко прокомментировал мирную инициативу "правой руки" Трампа

Президент Владимир Зеленский назвал кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венса "слишком радикальным".

Об этом глава государства сказал в интервью The New Yorker.

Зеленский объяснил, что план Ди Венса по окончании войны состоит в том, чтобы Украина просто отдала свои территории. Президент подчеркнул, что такая идея неприемлема для Украины.

"Мнение о том, что мир должен закончить эту войну за счет Украины, неприемлемо. Но я не считаю эту его концепцию планом в любом формальном смысле. Это была бы ужасная идея, если бы человек действительно собирался ее реализовать, заставить Украину нести расходы на прекращение войны, отказавшись от своих территорий. Но это точно не может произойти. Такой сценарий не имел бы никакого основания в международных нормах, в уставе ООН, в правосудии. И это не обязательно положит конец войне. Это просто лозунги", – говорит Зеленский.

По словам главы государства, такие сигналы от потенциального вице-президента США опасны для Украины.

"Нужно сказать, что с Трампом такого не было. Мы с ним разговаривали по телефону, и его сообщение было максимально положительным, с моей точки зрения: "Я понимаю", "Я поддержу" и так далее.

[Вэнс и другие, кто разделяет его взгляды] должны четко понимать, что как только они начинают торговать нашей территорией, они начинают закладывать интересы Америки где-нибудь: например, на Ближнем Востоке, а также в отношениях Тайваня и США с Китаем. Любой президент или вице-президент выдвинул эту перспективу — что прекращение войны зависит от закрепления статус-кво, когда Украина просто отдаст свою землю — должен нести ответственность за потенциальное начало глобальной войны", — пояснил президент.

Также он добавил, что не воспринимает слова Венса серьезно, ведь если бы это был план, США направлялись бы к глобальному конфликту, в который будут вовлечены Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай и многие африканские страны.

"Такой подход транслировал бы миру следующее неявное правило: я пришел, я завоевал, теперь это мое. Это правило будет применяться повсюду: и к земельным претензиям, и к правам на полезные ископаемые, и к границам между странами. Это означает, что тот, кто утверждает контроль над территорией – не законный собственник, а тот, кто пришел месяц или неделю назад с автоматом в руках – тот и является главным. Мы окажемся в мире, где сила будет решающей. И это будет совсем другой мир, глобальное противостояние", – говорит Зеленский.

Президент призвал Венса почитать историю второй мировой войны, когда страна была вынуждена отдать часть своей территории Гитлеру.

"Пусть господин Вэнс почитает историю Второй мировой войны, когда страна была вынуждена отдать часть своей территории одному лицу (Гитлеру – Ред.) в частности? Что сделал этот человек? Успокоили ли его, нанес ли он сокрушительный удар европейскому континенту – многим нациям в целом и еврейской нации в частности? Пусть немного почитает", – заявил Зеленский.

Напомним, 15 июля на съезде Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что избрал Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты.

Джей Ди Вэнс – сенатор из штата Огайо, безапелляционный противник помощи Украине.

Детальнее о том, что напарник Трампа Джей Ди Венс говорил о войне в Украине, рассказал корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.

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