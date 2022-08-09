Пусть живут в своем мире: Зеленский призвал Запад закрыть границы для россиян

Странам Запада следует запретить въезд гражданам Российской Федерации.
Президент Владимир Зеленский считает, что ограничение должно касаться всех россиян. Даже так называемых "хороших", покинувших государство-террорист из-за несогласия с политикой диктатора Владимира Путина.
"Какими бы ни были россияне... пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут, что эта война не имеет к ним никакого отношения и что все население не может нести ответственность, не правда ли? Может", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства отмечает: граждане РФ избрали ту власть, которая в итоге развязала войну против Украины, но даже сейчас они не борются против этого правительства и не оказывают на него давления.
"Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там (в РФ – Ред.). Это единственный способ повлиять на Путина", – обратился Зеленский к россиянам.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что промежуточных вариантов в войне, начатой Россией во главе с диктатором Путиным, Украина не рассматривает. Поскольку в результате это приведет к бесконечной войне. Российская Федерация по Украине не остановится. оккупанты будут постоянно идти дальше.
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