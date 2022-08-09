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Пусть живут в своем мире: Зеленский призвал Запад закрыть границы для россиян

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Пусть живут в своем мире: Зеленский призвал Запад закрыть границы для россиян

Фото: Офис президента Украины

Странам Запада следует запретить въезд гражданам Российской Федерации.

Президент Владимир Зеленский считает, что ограничение должно касаться всех россиян. Даже так называемых "хороших", покинувших государство-террорист из-за несогласия с политикой диктатора Владимира Путина.

"Какими бы ни были россияне... пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут, что эта война не имеет к ним никакого отношения и что все население не может нести ответственность, не правда ли? Может", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отмечает: граждане РФ избрали ту власть, которая в итоге развязала войну против Украины, но даже сейчас они не борются против этого правительства и не оказывают на него давления.

"Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там (в РФ – Ред.). Это единственный способ повлиять на Путина", – обратился Зеленский к россиянам.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что промежуточных вариантов в войне, начатой Россией во главе с диктатором Путиным, Украина не рассматривает. Поскольку в результате это приведет к бесконечной войне. Российская Федерация по Украине не остановится. оккупанты будут постоянно идти дальше.

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