"Пусть звонит": Фицо рассказал о реакции Путина на послание Зеленского

Фицо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву 9 мая передал российскому диктатору Владимир Путин информацию от президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам. По мнению словацкого лидера, глава Украины должен позвонить кремлевскому диктатору.

Об этом Фицо рассказал во время перелета в Москву.

По словам Фицо, о готовности к переговорам с Путиным Зеленский сказал ему во время личной встречи в Армении.

Реклама

«Он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате», — заявил Фицо во время перелета из Москвы.

Словацкий премьер также озвучил реакцию Путина.

«Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону», — интерпретирует Фицо ответ Путина.

Кроме того, премьер Словакии положительно высказался по поводу продления режима прекращения огня до 11 мая. Он считает, что это «даст простор необходимому».

Реклама

«Дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее взаимного убийства», — сказал лидер Словакии.

Фицо также заявил, что выступает против «нового железного занавеса» между Евросоюзом и Россией и поддерживает «стандартные, дружеские и взаимовыгодные отношения» с РФ.

Между тем, помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что отдельного послания от Зеленского якобы не было. По его словам, Фицо лишь пересказал Путину детали своего разговора с украинским президентом.

В то же время сам Путин позже подтвердил, что услышал от Фицо информацию о готовности Зеленского к личной встрече.

Реклама

«Особого послания от Зеленского не было, я еще раз услышал, что Зеленский готов провести личную встречу. Мы никогда не отказывались от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву», — заявил глава Кремля.

По словам Путина, встреча также может состояться в третьей стране, но только по достижении окончательных договоренностей.

Как отмечалось ранее в МИД Словакии, Фицо во время визита в Москву может передать Путину определенную информацию от Зеленского. Речь идет о дипломатических контактах, а не о официальных мирных инициативах. В ведомстве отметили, что Фицо общается с обеими сторонами и может озвучить их позицию. Также в Москве он намерен обсудить возможные пути завершения войны. В Киеве отмечают, что Украина открыта к переговорам только при четких условиях.

Впоследствии стало известно, что Фицо в Москве заявил: война России против Украины якобы близится к завершению. Он призвал к скорейшему прекращению огня и переговорам как единственному пути к миру. Фицо подчеркнул, что диалог эффективнее продолжения боевых действий. Также он выразил надежду на деэскалацию конфликта.

Реклама

Новости партнеров