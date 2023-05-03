"Пустая бочка сильнее гремит": в ОП ответили на угрозы Медведева убить Зеленского

Подоляк остроумно заметил, что "в пустой бочке и звука больше".

В Офисе президента ответили на дерзкие угрозы "главного аватара РФ", заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева убить Владимира Зеленского.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил финской поговоркой.

"На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева" (заместитель Совбеза РФ), особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (в переводе — "пустая бочка сильнее гремит", "У пустой бочке и звука больше")", – написал Подоляк.

Напомним, что Дмитрий Медведев после атаки беспилотников на Кремль заявил, что президента Украины Владимира Зеленского следует убить.

Ранее Михаил Подоляк предупреждал, что путинский режим устроил эту провокацию с дронами, поскольку готовит "масштабный террористический акт".

Эксперт Дмитрий Снегирев предупредил, что ответ на атаку беспилотников. РФ может атаковать Правительственный квартал.