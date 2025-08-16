"Пустая болтовня": сенатор Блюменталь раскритиковал встречу Трампа с Путиным

Ричард Блюменталь / © Associated Press

Реклама

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, член Сенатского комитета по вооруженным силам, прокомментировал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Об этом пишет CNN.

По его мнению, встреча Трампа с диктатором не дала никаких результатов.

Реклама

«Этот саммит не дал никаких результатов. Это была пустая болтовня. Это было только пожимание плечами», — прокомментировал он.

Также сенатор раскритиковал Трампа за его действия в отношении Путина во время встречи на Аляске.

«Мне стало нехорошо, когда я услышал, как президент США назвал Владимира Путина своим замечательным другом. Владимир Путин — военный преступник… Реальность такая, что люди по всей Украине погибают и умирают, потому что Путин продолжает их бомбить», — добавил Блюменталь.

Напомним, переговоры Трампа с Путиным в Анкоридже на Аляске в узком составе завершились около 1:00 по Киеву 16 августа, продолжались почти три часа.

Реклама

Дональд Трамп заявил, что цель саммита на Аляске 15 августа — подготовить вторую возможную встречу, которую, как допускает президент США, также можно было бы провести на Аляске «очень скоро». Речь идет о встрече с участием и президента Украины Владимира Зеленского, и российского президента Владимира Путина. Она, по словам Трампа, будет важнее его саммита с Путиным.

Сразу после саммита на Аляске Трамп позвонил по телефону Зеленскому. Американский лидер прежде отмечал, что сделает это только в случае, если сочтет встречу успешной.