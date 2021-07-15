Пустое место: Аваков не появился в Раде во время голосования за его отставку

Пустое место: Аваков не появился в Раде во время голосования за его отставку

Лишившись должности главы МВД, эксминистр не утратил политического влияния.

В четверг, 15 июля, в Верховной Раде не дождались появления уже бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова во время голосования за его отставку. Место Авакова в правительственной ложе оставалось пустым, когда народные депутаты освобождали его от должности. Как прощались с министром и какой будет дальнейшая судьба этого влиятельного политика, говорится в сюжете ТСН.16: 45.

Не поддержали отставку Авакова в парламенте представители двух фракций — ОПЗЖ и "Батьківщини". Говорят, Юлия Тимошенко имеет давние дружеские отношения с экс-министром.

"Слуги народа" дружно нажали зеленые кнопки, при этом большая часть президентской фракции проводила отсутствующего в зале Авакова аплодисментами после того, как председатель ВР Дмитрий Разумков попросил поблагодарить министра за работу.

Глава президентской партии Александр Корниенко предполагает, что впоследствии Аваков может получить новую должность во власти. Также где-то в силовом блоке. "Арсен Борисович в команде Украины, это патриотичный человек. Чем бы он ни занимался, он был в команде, которая за Украину. Сейчас это наша команда, поэтому Арсен Борисович будет дальше в этой команде ", — отметил он в комментарии журналистам.

Потеряв должность, эксминистр внутренних дел отнюдь не потерял своего политического веса.

За семь с половиной лет, в течение которых он возглавлял МВД, Арсен Аваков запомнился действенным сопротивлением российской агрессии, став одним из официально объявленных врагов кремлевского режима. К его заслугам относят также освобождение украинского нацгвардийця Виталия Маркива, которого в Италии несправедливо осудили за убийство в Донбассе итальянского журналиста. Аваков осуществил реформу патрульной полиции, однако дальше реформирования МВД не сдвинулось.

Зато в него летели критические стрелы за все бесчинства правоохранителей. Больше всего репутации Авакова повредило дело об убийстве Шеремета, где полиция упорно пыталась доказать причастность к теракту трех ветеранов и волонтеров, несмотря на очевидные нестыковки в доказательствах. И все же, как говорят в кулуарах Рады, вряд ли этот факт стал причиной политического развода Зеленского с Аваковым, Скорее, глава силового ведомства вынужден был уйти, поскольку начал мешать президентскому окружению.

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