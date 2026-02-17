Пустые разговоры и скрытый лоббизм: что на самом деле делает Разумков в Раде

© УНИАН

Реклама

Дмитрий Разумков для меня — это пример максимально каркаломной карьеры в украинской политике. его лоббистские инициативы не проходят. Что хорошо, потому что они могут лишить страну десятков миллиардов гривен, что очень некстати в условиях войны», — отметил Цыбулько.

Он напомнил, что на самом деле лоббизм Разумков начал заниматься еще в должности председателя Верховной Рады. Тогда парламент готовил антиолигархически-налоговый законопроект №5600, и спикер лично присоединился к заседанию в налоговом комитете. Где, по словам политолога, просто требовал учесть его правку, которая отменяла норму законопроекта, закрывавшую схему со «свертками» на табачных изделиях и дававшую бюджету минимум 2 млрд грн ежегодно.

«Продолжил подобную деятельность „умный оппозиционер“ и дальше. В частности, осенью 2025 активно продвигал идею продления налоговых льгот (освобождение от НДС и пошлины) на импорт электромобилей до 1 января 2027 года. Что бы привело к потере более 30 миллиардов гривен бюджетных поступлений», — подчеркнул эксперт.

Реклама

Разумков подавал это под соусом «борьбы за экологию», что, по убеждению Цыбулька, совершенно нелепо в воюющей стране, которой очень нужны деньги. Причем речь шла не только о бюджетном сегменте, но и о премиальных авто за сотни тысяч долларов.

«Конечно, „бедным“ покупателям нужно помочь сэкономить. Бред полный, и вполне понятно, что нардеп протягивал эту правку в интересах импортеров, а не людей или экологии. Хорошо, что правительство на это не пошло. В принципе, и вся парламентская деятельность Разумкова — такого рода. Тихий лоббизм, шумный популизм, колебания воздуха. Много пустых разговоров, много пафоса и критики всех вокруг, а в результате нулевой выхлоп, ни одна из задекларированных инициатив не реализована. Только что щеки надуваются эффектно», — резюмировал политический эксперт.