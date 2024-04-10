Пустой зал: нардепы показали, как рассматривают правки к мобилизационному закону (фото, видео)

Нардепы наносили 4 тысячи правок в законопроект, а вот рассмотреть их явно не желают.

Сегодня, 10 апреля, Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о мобилизации. В то же время нардепы делятся в соцсетях фото и видео пустого зала парламента.

"Продолжается уже 6 часов рассмотрения правок к законопроекту в мобилизацию. Ну, в зале нас где-то 35 депутатов. Поэтому не ожидайте результативных голосований сегодня. Пока на 742 правке, но дальше пойдет гораздо быстрее. Конечно плохо это выглядит все", – отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Сколько официально зарегистрировалось депутатов, Железняк не уточнил.

"Рассмотрение законопроекта о мобилизации. Пустые места в секторе "слуг". И пустая ложа журналистов, которых так и не допустили", – пишет нардепка София Федина.

Ранее народная депутат Юлия Клименко рассказала, что из более 4000 поправок в комитете Верховной Рады отклонили почти все.

Напомним, что 10 апреля Верховная Рада приняла закон, увеличивающий штрафы за уклонение от военного учета для самого уклониста и для предприятия, где он работает.

Также Рада приняла за основу законопроект о мобилизации осужденных.

На этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. ТСН.ua собрал все, что известно о нормах, которые были поддержаны комитетом в законопроекте.

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